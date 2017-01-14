SBL Live》台啤 V.S. 裕隆
2017/01/14 17:30
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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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台啤
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20
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20
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裕隆
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22
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22
第二節
第一節
首節雙方互有來往，台啤靠B.戴維斯、張容軒各拿4分，朱億宗飆進三分外線，而裕隆則靠葛紀豪連拿5分。目前比賽剩下4分多鐘，台啤以13：7領先裕隆。
暫停過後，裕隆靠呂政儒、陳世念三分外線追分，將比分超前，之後雙方互有來往，台啤也靠張羽霖上籃得分反超前，不過裕隆靠周柏臣籃下投籃得分並造成犯規，加罰投進，再度超前台啤。首節打完，裕隆以22：20領先。
賽前
排在第四的台啤，昨靠上週最佳球員于煥亞轟下17分、3抄截，助台啤拿下4連勝，手感火燙；而裕隆昨靠賀夫23分、「男模」呂政儒貢獻17分，幫助球隊擊敗台銀，今面對台啤，勢必要穩住第三名的寶座。
雙方先發球員：
台啤：于煥亞、張容軒、朱億宗、周伯勳、B.戴維斯
裕隆：葛記豪、胡凱翔、呂政儒、周柏臣、賀夫
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