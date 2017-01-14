CBA》林志傑遭翟曉川打 中國球評認為裁判太晚吹判...
2017/01/14 16:56
〔體育中心／綜合報導〕中國CBA浙江廣廈台籍球星「野獸」林志傑昨與北京首鋼球員翟曉川發生肢體衝突，引起台灣與中國媒體廣大關注。中國著名籃球評論員蘇群認為，裁判若早一點吹犯規，「事態可能不會升級。」
蘇群在微博上發文說，「昨晚跟林志傑的衝突，會被停賽嗎？如果停賽的話會幾場？...當時林志傑一直夾著翟曉川的胳膊，如果早一點吹犯規，事態可能不會升級。如果有雙同互纏翟曉的情況，也需要早一點判雙方犯規，以免發生衝突...翟曉川是個好球員，吃一塹長一智。」
有中國網友對此認同，「翟曉川這次確實是心急不冷靜 同意蘇老師說的如果裁判早點吹完全可以避免衝突升級」但也有中國網友不認同，「林志傑也是個好球員啊蘇老師」、「林志傑動作屬於在籃球範圍內的動作，但是小川兩記揮拳完全沒必要。」
中國著名籃球評論員蘇群認為，裁判若早一點吹犯規，「事態可能不會升級。」（圖片取自微博）
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