HBL》失眠壓力大！主帥王顥宇率南湖連5年闖8強

南湖高中林仕軒運球過人。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開倒數第二天的賽事，同時也是小組賽最終日，B組的南湖高中頂著非贏不可的壓力，陣中5名高三生隊長林仕軒、林梓峰、曾哲彥、曹薰襄與張柏淞合拿65分，以76：71擊敗東泰高中，成為此組繼松山高中、高苑工商後，最後一支摘下8強門票的球隊。

南湖驚險搶下晉級門票，教練王顥宇決定過年期間球隊從除夕放假至除三，及回台北舉辦慶功宴。南湖上屆摘下隊史最佳第3，隊史也從101學年開始都能殺入8強，但今年這批球員均由王顥宇從高一拉拔至今，他說：「對於我與學校而言都有很重要的意義，畢竟這批球員是我自己練出來的。」

王顥宇昨晚開始就失眠，滿腦子都在想今日與東泰之戰該如何應對，想著想著就到天亮，一早更索性再帶球員去下榻飯店附近的河堤走走，只是他仍無法自行排解壓力，甚至還讓領隊、助理教練一起在休息室陪聊天，他笑說：「結果搞到最後大家都一起變得很緊張。」

陣中得分王林梓峰繳出21分，林仕軒挹注14分，曹薰襄則有11分進帳，曾哲彥昨日面對松山高中負責盯防高國豪，結果仍被聯盟第一人拿下20分，賽後心情低迷，他說：「畢竟我真的花很多體力負責防守，結果還是守不好。」好在他並未讓壞心情影響此役的表現，屢屢在東泰追上之際，他都能穩穩將球投進，全場有10分進帳。

B組提前拿下8強門票球隊確定，第4名為東山高中，再來則是東泰與后綜高中，后綜明將在外卡首戰遭遇A組第5強恕高中；東泰則要迎戰A組墊底的光復高中。

南湖高中曾哲彥籃下欲傳球助攻。（記者黃志源攝）

南湖高中曹薰襄帶球上籃。（記者黃志源攝）

南湖高中林梓峰帶球上籃。（記者黃志源攝）