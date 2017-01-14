SBL》布拉、周儀翔聯手出擊 達欣痛宰勇士穩龍頭

台北達欣周儀翔（右）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕達欣今強勢鞏固龍頭寶座，226公分「印度姚明」布拉主宰禁區，全場6度灌籃，轟下22分、23籃板和6阻攻，上季MVP周儀翔則貢獻24分、11籃板，兩人裡應外合助達欣91：77痛宰富邦勇士，戰績16勝5敗，確保農曆年前都能穩坐第一。

呂濟而開賽連拿六分，助達欣開賽拉出9：0的攻勢，但勇士靠著林書緯穿針引線，立刻回敬一波8：1的攻勢，雙方陷入拉鋸，首節布拉展現強大的籃下破壞力，轟下7分、7籃板，助達欣取得7分領先。

次節，上季最佳洋將貝隆找回手感，單節貢獻11分、7籃板，宋宇軒靠切入撕裂達欣防線，攻下10分，但達欣周儀翔更猛，單節轟下4顆三分彈，獨得16分，率領達欣將差距擴大到10分差。

第三節，布拉單節連續四次灌籃，讓現場球迷情緒沸騰，呂濟而攻下10分，聯手將分差拉大至19分，勇士替補張伯維貢獻9分，但洋降貝隆僅攻下2分。

末節，輪到勇士「本土洋將」蔡文誠發飆，單節砍下13分，助勇士一度將分差縮小至6分，無奈仍逆轉功虧一簣，主帥顏行書表示，「貝隆的體能仍未完全恢復，若他能回到上季水準，勇士會更具競爭力。」

台北達欣布拉（中）暴力扣籃。（記者陳志曲攝）

台北達欣周儀翔（中）飛身上籃遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）