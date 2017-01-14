HBL》南山複賽火力大爆發！ 與泰山一同搭上8強列車

南山高中陳又瑋運球過人。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕衛冕軍南山高中今日以76：72險勝青年高中，不僅幫自己搶下一張8強門票，也助泰山高中睽違一季後，再次重返8強。

南山此役砍進10顆三分球，複賽5場比賽僅前役對上強恕並未超過雙位數，顯見外圍火力相當理想，而5場比賽共在三分線出手達135次，投進50球，命中率高達37％，教練許時清表示，由於預賽最後一場對上能仁外線表現不佳，備戰12強就有針對外線進行練習，但他更在意球隊防守表現，畢竟這才是球隊的根本，未來會持續修正問題，面對2月5日開戰的8強賽。

南山勝出後，複賽A、B兩組各3張8強門票正式確定，A組由能仁家商、南山、泰山共同拿下；B組則是松山高中、高苑工商與南湖高中；A組第4的青年明日得在外卡戰次輪等待東泰高中、光復高中之間的勝隊；B組第4的東山高中則要等待強恕高中、后綜高中勝隊。

南山高中陳又瑋帶球上籃，青年高中球員全力 防守。（記者黃志源攝）

南山高中張鎮衙全場比賽攻下１４分。（記者黃志源攝）

南山高中吳冠誼快攻上籃。（記者黃志源攝）