NBA 》柯佛飆18分 詹皇大讚他聰明（影音）
2017/01/14 19:36
〔體育中心／綜合報導〕騎士今以12分差大勝國王，中止2連敗，其中新同學射手柯佛（Kyle Korver）上場25分鐘貢獻18分，三分球6投4中，表現稱職，當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也大讚柯佛「他是一位聰明的球員。」
柯佛交易至騎士後，今告別前2戰小低潮，打出應有價值，上場25分鐘貢獻18分5籃板2助攻，三分球6投4中，成功展現射手本色，賽後，柯佛表示，「我仍在與隊友磨合，很高興今天有產生不錯的化學反應。」
詹姆斯也大讚柯佛，「他是一位很聰明的球員，我們能多一位高球商的球員，是非常棒的事。」柯佛則認為詹姆斯在球隊中扮演全面性角色，「他閱讀比賽的能力非常棒，非常擅於為自己及隊友找尋機會。」
騎士今擊敗國王後，成功終止2連敗，仍以29勝10敗穩居東部龍頭，下場比賽將對決勇士，勢必將有一番精彩對抗。
柯佛。（法新社）
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