SBL Live》重回老東家! 李恩3阻攻領先璞園

2017/01/14 20:31

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

台銀

14

18

32

璞園

12

17

29

第二節

次節，璞園嘗試進攻，施晉堯將球傳給戴維斯未果，仍要到罰球機會，比分來到16：18，璞園2分領先。

台銀郭少傑連續投出2記三分彈，逼迫璞園喊出暫停，目前台銀取得4分領先。

次節台銀7人得分皆有進帳，陳國維連得4分，比分拉開至26：18，倒數2分鐘，李恩灌進2分球，比分來到30比25。

倒數30秒台銀最後一波進攻未果，台銀仍有3領先，比分32：29，次節結束。

重回老東家的李恩目前繳出8分、11籃板、3阻攻成績。

第一節

開節，雙方你來我往，台銀打出一波5：2攻勢，台銀多次嘗試籃下進攻未果，目前比分5：4。台銀領先。

首節倒數4分鐘，台銀與璞園各有得分，場邊喊出暫停。

暫停過後，台銀換上張博勝，比分來到12：10，倒數1分鐘，雙方在你來我往下打出12：12，目前平手，台銀林郅為放入一顆2分球，取得2分領先。比分來到14：12，第一節結束。

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