NBA》推特發不完 恩比德：我聯盟推特王啦！

恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）時常在推特上發文與球迷互動，被球迷冠上「推特王」稱號，最近更因明星賽票選，屢屢發佈千奇百怪的PO文催票，恩比德今也大方說「我在聯盟中代表推特！」

擁有530,000追蹤者的恩比德今談到推特對他的重要性，大方表示「我認為我在聯盟中代表推特，社交媒體上的一切，讓我覺得很有趣，而我也只是做我自己，如果大家能享受在其中，會是很棒的事。」

恩比德還說「我從來不會刪除文章，如果我心裡有想說的話，我就會說。我也很少關注別人，通常就發文完離開了，很少花時間在瀏覽別人的PO文。」

今恩比德也用他特有的幽默感，回應了熱火中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）認為使用推特催票是噱頭的說法，恩比德不僅創造了話題，也成功拉抬了自己在聯盟中關注度。

恩比德常在推特PO文與球迷互動。（取自推特）