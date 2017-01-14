SBL》B.戴維斯「雙二十」無用 裕隆退台啤升至第二名

新北裕隆賀夫（右）進攻籃框造成對方犯規。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕裕隆今晚對上三連勝的台啤，洋將賀夫、周柏臣、呂政儒三人合拿52分，台啤則靠B.戴維斯繳出30分、23籃板的「雙二十」成績，也無法力挽狂瀾，最後裕隆以76：73擊敗台啤，戰績排名超越富邦升至第二名。

半場打完裕隆以44：38領先，第三節靠著賀夫單節7分表現，加上台啤遇上得分麻煩，三節完裕隆以56：46領先；末節裕隆呂政儒包含一記三分外線連拿5分，裕隆打出7：2的攻勢，將領先分數擴大。

不過，這時台啤B.戴維斯跳出，單節拿下15分，讓台啤緊咬比分。比賽最後關頭，台啤採取犯規戰術，裕隆陳世念2罰1中，賀夫4罰2中，剩下最後兩秒鐘多，台啤最後一波攻勢未果，比賽結束。

裕隆賀夫繳出24分、11籃板、5助攻、3抄截、5阻攻的全能數據，但也發生8次失誤，周柏臣15分，呂政儒13分、8籃板；台啤以B.戴維斯繳出30分、23籃板、5助攻最佳，億宗11分，張容軒、于煥亞各拿10分。

裕隆此役贏球後，加上稍早富邦不敵達欣，裕隆以14勝8敗躍升至第二名。

新北裕隆呂政儒（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

新北裕隆賀夫（右）跳起拋射。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒B.戴維斯（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒于煥亞（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）