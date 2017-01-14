HBL》泰山楊皓喆與譚傑龍聯手逆轉能仁 本屆不敗僅剩松山

泰山高中譚傑龍上籃。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕泰山高中上屆複賽曾在二度延長惜敗能仁家商，本屆首度在HBL舞台碰頭，泰山靠著中鋒譚傑龍最後16.5秒的超前跳投，以71：68逆轉勝出，也讓本屆僅剩「綠色神盾」松山高中尚未輸過球。

去年譚傑龍在第一次延長賽，擺進追平2分，可惜球隊仍在二度延長敗給能仁，事隔一年後，他繳出11分、8籃板，即包含關鍵的跳投得手，他說：「去年我投進追平球，今年進步成為絕殺了。」

至於高二後衛楊皓喆則是泰山成功逆轉戰局的另一功臣，他此役前面僅得1分，只是當第四節「大頭」韓杰諭遭對手犯規後，只能受傷下場，教練立刻讓他上場替韓杰諭執行兩罰，他不僅先穩穩收下2分，隨後更是貢獻一顆三分球與兩分跳投。

泰山教練廖文彬則表示，很開心能擊敗能仁，但開心一下子就好，接下來仍得繼續備戰8強賽。

泰山高中韓杰諭籃下遭包夾。（記者黃志源攝）

能仁家商張隆政上籃。（記者黃志源攝）

泰山高中（黑衣）終場前１分鐘進球逆轉對手能仁家商（白衣）。（記者黃志源攝）