CBA》批野獸「得了便宜還賣乖」 中國球評再發文挨轟

〔體育中心／綜合報導〕中國CBA浙江廣廈台籍球星「野獸」林志傑昨與北京首鋼球員翟曉川發生肢體衝突，中國男籃前國手、現擔任球評的球評霍楠曾指林志傑「得了便宜還賣乖」，認為是翟曉川「太稚嫩」，遭中國網友們砲轟。如今，他又在微博上發文回擊網友。

霍楠在微博上發文說，「我上一條評論林志傑和翟曉川發生衝突的微博只不過想給大家還原一下真相，看到有人罵我『京狗』我也是醉了。我完全是就事論事，對事不對人而已。」

霍楠強調，翟曉川動手肯定不對，應該罰，「但我不願意看到他遭受不白之冤，對於球場上的這種傷人的小動作希望能夠引起公眾的重視。對於球員來說沒有什麼比健康更重要的了，這是在砸人家飯碗的啊，勝負固然重要，但是球員之間非得要互相傷害嗎？好比大家都在一個池子裡洗澡，有人往池子裡撒尿還不許我說道說道了嗎？只認地域性而沒有正義感難道不可悲嗎？」

有中國網友們認同，還批評林志傑「林的動作是非常有違體育道德的」；也有中國網友不領情，「你也是夠了，得了便宜還賣乖，稚嫩這些詞語都出來，好意思說自己是客觀，你不覺得噁心我都覺得噁心，少往自己臉上貼金」、「為什麼不先批評打人的人？而來分析別人的問題？」

中國男籃前國手、現擔任球評的球評霍楠。（圖片取自微博）

有中國網友支持霍楠，也有中國網友批評。（圖片取自微博）