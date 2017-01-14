NBA》再談與湖人分手 易建聯認為理想與現實差距大
2017/01/14 21:12
易建聯。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕中國好手易建聯去年獲湖人球團青睞，睽違4年重回NBA舞台，但對於洛杉磯湖人隊所給予的角色不符期待，因此易建聯不願再留NBA等待機會，決定重返中國CBA戰場。他今天接受中國媒體訪問再談到此事時說，自己在湖人隊的位置與預期有差距，他更想留在場上。
易建聯表示，自己最終的目標當然是希望留在NBA，盼能在這舞台上發揮，但若從現實點來說，以湖人隊的現狀，「自己在球隊當中的角色跟預期還是有很大的差別。」
易建聯說，「現在去改變自己的打法是一個不太現實的方向。」他認為從職業生涯來考慮的話，還是希望自己能多留在球場上。
易建聯。（資料照，USA Today Sports）
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