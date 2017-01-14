SBL》璞園4人得分上雙 賞台銀八連敗
2017/01/14 21:52
桃園璞園施晉堯快攻上籃。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕璞園今晚迎戰台銀，璞園全隊4人得分上雙，加上台銀末節攻勢受阻，終場璞園以69：56拿下勝利，賞給台銀8連敗。
上半場打完台銀還以32：29領先，但易籃後，施晉堯飆外線單節拿下8分，Q.戴維斯也有單節6分進帳，這節璞園打出24：14的比分，三節完璞園以53：46反倒領先台銀。
末節Q.戴維斯獨得6分，吳家駿、林金榜、林任鴻、施晉堯也紛紛得分，而台銀進攻受阻，龍弘元單節4分無用。終場璞園以13之差獲勝，取得二連勝，台銀則吞下8連敗。
璞園以Q.戴維斯17分、13籃板最佳，施晉堯12分、9籃板，林任鴻、林金榜各拿11分；台銀洋將李恩14分、17籃板，郭少傑11分、6籃板，近期傷癒復出的陳順詳僅得3分。
桃園璞園戴維斯（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
李恩（左）跳起進攻籃框。（記者陳志曲攝）
行郭少傑（右）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）
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