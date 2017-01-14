羽球》悠遊卡將推出球后限量卡 戴資穎相挺做公益
2017/01/14 22:02
戴資穎與杏輝醫藥集團簽約。（戴資穎粉絲團提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇世界球后戴資穎今天連趕兩場粉絲見面會，她穿上紅色上衣喜氣洋洋，除了與球迷將相見會，她更抽空做公益，與悠遊卡公司、杏輝醫藥集團簽下意義非凡合約，預計7月將推出限量球后卡，捐出收入給偏鄉地區兒童。
戴資穎今天在杏輝醫藥集團董事長李志文見證下，完成與杏輝醫藥合約，該集團將購入部分球后限量悠遊卡，與小戴一起投身公益，幫助需要的孩童。
這波限量悠遊卡預計發售一萬張，上市日期訂在七月，確切細節將由悠遊卡公司公布，收入扣除通路商費用，全部費用結合公益，分別用在支持戴資穎訓練經費與偏鄉地區兒童。
戴資穎（前排左一）與杏輝醫療集團總經理白友烺（前排左二）簽約。（戴資穎粉絲團提供）
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