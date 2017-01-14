網球》澳網將開打 地主壞小子準備好了！

基里奧斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導］澳洲網球公開賽將在16日揭開序幕，而地主好手壞小子基里奧斯（Nick Kyrgios）也將告別膝蓋傷勢健康復出，更霸氣發言「我的狀態很棒，我準備好了。」

去年底因態度問題鬧得滿城風雨，今年初又受困於膝蓋傷勢，能否藉由澳網強勢復出，引起關注，基里奧斯則認為，「膝蓋的狀況越來越好，也藉由比賽讓膝蓋狀況回到水準，我想我準備好了。」

基里奧斯也對於今年澳網充滿信心，「我這次有很棒的機會，也越來越知道如何在球場上贏球，我想我可以在場上擊敗對手，我的狀態很棒。」

世界排名第14位的基里奧斯，澳網男單最佳成績是2015年的八強，而今年首戰將對上世界排名81地葡萄牙選手埃利亞斯（Gastao Elias）。

埃利亞斯。（資料照，法新社）