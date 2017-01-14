HBL》高國豪連5場得分破20 率松山打退高苑維持不敗
2017/01/14 22:59
松山高中高國豪３分線外投籃。（記者黃志源攝）
〔記者林岳甫／高雄報導〕場外專屬T買氣為松山高中戰勝具備地主優勢的高苑工商，而今日雙方就在高雄巨蛋來場真槍實彈的綠衫軍「南北大戰」，松山一哥高國豪強攻20分搭配前鋒呂蔡瑜倫17分進帳，以67：59勝出，帶著8連勝前進8強。
松山與高苑早已確定晉級8強，此役便與晉級毫無關聯，雙方仍上演激戰，上半場打完，松山僅以32：31領先，高苑下半場曾一度取得領先，可惜第四節進攻完全當機，僅攻下8分，無緣扳倒對手。
松山贏球功臣則是高國豪，他從複賽開打後，即用凶猛火力稱職扮演一哥角色，連5場得分均達20分，場均可貢獻24.6分。此役前鋒呂蔡瑜倫要跳入戰局，他挹注17分，為本屆最高分，與高國豪上演內外攻擊，率隊贏得勝利。
高苑工商田浩快攻上籃。（記者黃志源攝）
松山高中與高苑工商球員爭球。（記者黃志源攝）
松山高中高國豪上籃。（記者黃志源攝）
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