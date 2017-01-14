SBL》爲季後賽而生的男人 高炮塔陳子威宣佈退休

陳子威舉行記者會宣布退休。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕璞園「高砲塔」陳子威今於家鄉桃園宣布退休，本季結束將告別球場，他感性的說，「中原大學體育館對我來說有特別的意義，中壢是我的籃球啟蒙地，自從平興國中彭鏡明教練帶我走上籃球這條路後，便展開我的球員生涯。」

陳子威是SBL開朝元老，生涯打過14季後賽是史上最多，出賽283場則僅次於吳永仁，排名史上第二，陳子威坦言，「退休是很艱難的決定，但恰巧SBL本季至中原大學開打，在自己老家附近，所以在籃球生涯的起點宣布退休，是最完美的句點。」璞園本季例行賽僅剩10場，陳子威仍會打完本季所有的比賽，才會高掛球鞋。

陳子威表示，「高中我便離開桃園這個啟蒙地四處奔波，從沒想過可以在家鄉打球，第14季ＳＢＬ來到桃園中壢中原大學，讓我能在球員生涯結束前回到這裡和球迷、球隊表達我的感謝，也能在這裡與我的家人朋友們一同與各位道別，我並不是不能繼續再打下去，而是我能夠在一個自己可以選擇的適當時機離開這個舞台，有機會在自己的家鄉跟大家宣佈這個消息。」

陳子威透露，「籃球，給了我很多，我從一個行為偏差的中學生到國立大學籃球校隊球員，入選台灣男籃代表隊，努力苦讀擁有碩士學位，到現在有一份不錯的工作、穩定的收入以及一個美滿的家庭，籃球對我的意義之重大，我自己都無法想像沒有籃球的陳子威會是什麼樣子？」

最後陳子威承諾會繼續努力回饋台灣籃球，他說，「第14季SBL雖然是球員生涯的最後一年，但我相信我的一生與一世都不會離開SBL、不會離開籃球，從中壢開始也在中壢告訴大家這個決定，謝謝大家。」

陳子威與父母合影。（記者陳志曲攝）