棒球》守備亂糟糟 讓他短打變成「另類」全壘打（影音）
2017/01/15 07:06
〔體育中心／綜合報導〕墨西哥太平洋聯盟洛斯莫奇斯甘蔗農夫（Cañeros de Los Mochis）日前與庫利亞坎番茄農夫（Tomateros de Culiacán）比賽，一名球員上場偷點，結果造成對手的守備大亂，他連跑四個壘包回來得分，等於是「另類」的全壘打。
洛斯莫奇斯甘蔗農夫選手卡斯楚（Leandro Castro）上場打擊，先是偷點，三壘手單手傳一壘暴傳，卡斯楚接著直奔三壘還撲壘，沒想到對手在回傳到三壘時又發生失誤，卡斯楚立即起身往本壘衝，未料對方回傳給補手時又傳短，造成捕手第一時間沒將球接好，這時卡斯楚撲回本壘得分，也打破雙方僵局，他的隊友們也欣喜若狂。
該場比賽，洛斯莫奇斯甘蔗農夫最後以14：2大勝。
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