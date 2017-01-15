網球》小威拚澳網 先鑽研男子網球？
2017/01/15 08:58
〔體育中心／綜合報導〕前世界球后小威廉絲（Serena Williams）從去年9月美網後因傷休養兩個多月，期間在Instagram、Twitter等社群網站相當活躍，但仍然專心的訓練，包括「鑽研男子網球」。
小威的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）透露已經和小威已經討論出新的訓練方法，「她看了許多男子網球比賽來自主訓練，男子與女子網球是不太一樣的，看完比賽後我們一起討論她能參考什麼、我有什麼想法」，兩人合力為已經35歲的小威商討合適的新打法。
拿下22屆大滿貫冠軍的小威，雖然在月初奧克蘭經典賽次輪止步，但這也讓她在明天開打的澳洲球公開賽前有更充分時間休養與準備。
小威（右）與教練莫拉托魯（左）。（歐新社）
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