網球》小威拚澳網 先鑽研男子網球？

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后小威廉絲（Serena Williams）從去年9月美網後因傷休養兩個多月，期間在Instagram、Twitter等社群網站相當活躍，但仍然專心的訓練，包括「鑽研男子網球」。

小威的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）透露已經和小威已經討論出新的訓練方法，「她看了許多男子網球比賽來自主訓練，男子與女子網球是不太一樣的，看完比賽後我們一起討論她能參考什麼、我有什麼想法」，兩人合力為已經35歲的小威商討合適的新打法。

拿下22屆大滿貫冠軍的小威，雖然在月初奧克蘭經典賽次輪止步，但這也讓她在明天開打的澳洲球公開賽前有更充分時間休養與準備。

小威（右）與教練莫拉托魯（左）。（歐新社）