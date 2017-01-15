NBA》交換垃圾話爆衝突 沃爾、克勞德遭重罰

〔體育中心／綜合報導〕巫師一哥沃爾（John Wall）日前與塞爾提克前鋒克勞德（Jae Crowder）爆發衝突，聯盟今宣布懲處，沃爾遭罰款1萬5000美元（約新台幣48萬），而挑起事端的克勞德則是2萬5000美元（約新台幣80萬）。

塞爾提克12日以117：108擊敗巫師，賽後克勞德上前和沃爾交換垃圾話時，克勞德突然手指著沃爾的鼻子，沃爾則馬上賞對方巴掌，2人隨即爆發肢體衝突，一旁隊友連忙上前拉開。2隊回到更衣室後仍互相對峙，直到警察來才化解。