NBA》勇士薪資可能爆表 要留湯普森有困難？

湯普森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士去年夏天網羅杜蘭特（Kevin Durant）組成四巨頭，陣容相當華麗，不過隨著球員合約陸續到期，屆時可能將面臨薪資爆表的問題，外媒分析，若今年勇士以頂級合約綁住柯瑞 （Stephen Curry）、杜蘭特，這將會影響到湯普森 （Klay Thompson）的薪資空間。

柯瑞合約將在今年球季結束走完，且去年加盟勇士的杜蘭特簽下1+1的合約，也不排除在今年夏天就重新簽約，想留住他們，勇士勢必得拿出誠意，但隊上還有格林（Draymond Green）與其他球員，能運用的空間將受到限制。

根據聯盟勞資協議，湯普森將有機會在2018年時與勇士重新簽約，不過受到其他人合約的影響，湯普森能加薪的空間恐怕不多，因此能否繼續維持四巨頭陣容，仍是未知數。

湯普森受訪時也表達想留在勇士的強烈意願，「我沒想這麼遠，但我希望可以在這裡待久一點，這裡真的很特別，我也愛灣區這個地方」湯普森表示，他覺得在勇士只要認真努力，他的表現都能獲得回饋。

湯普森談到父親給的建議，「他告訴我不要只是為了錢而打球，要真心的喜愛籃球，只要努力就會獲得回報」，湯普森也對於現在球員的薪資條件感到滿意，也認為大家值得這樣的對待。

杜蘭特（左）、柯瑞。（資料照，法新社）

格林。（資料照，法新社）