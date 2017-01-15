NBA》尼克缺防守？羅斯對教練喊話：每天提醒我們
2017/01/15 09:09
何納塞克（左）與羅斯（右）。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在經歷失蹤風波後，現已回歸尼克進行練習。而今日在練習完後，羅斯也與教練何納塞克（Jeff Hornacek）會談，希望能加強球隊防守。
羅斯認為球隊應該更注重防守，「我跟教練說，我們的防守可以觸發很多事情，所以我告訴他，他得要一直不停地提醒我們防守，直到我們感到厭煩為止。」
尼克的平均失分為108.1分，在全聯盟排名第25，是自1988-89賽季以來防守最差的一季。而尼克目前在東部排名第十，表現不盡理想。
而羅斯被問到球隊的防守出了甚麼問題時，羅斯表示，並不只有一個因素，「努力、計畫、決定、人事、溝通，都缺一不可。」羅斯還補充，當球隊在比賽中遇到困境時，所有人都必須有所警覺並在比賽中修正，而非比賽後才來檢討。
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