NBA》巫師先發五人得分上雙 斷七六人三連勝

畢爾此役攻下20分，巫師以109：93擊敗七六人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今天在主場坐鎮迎戰七六人，但第一節出師不利，落後9分，所幸後續表現回穩，先發五人得分也都破十，終場巫師以109：93擊退七六人，也中止他們的三連勝。

兩隊在中場戰成平手，但在第三節開始後，巫師打出一波7：0的攻勢，順利拉開比分，再加上對手失誤連連，最終巫師順利獲勝。

巫師今日先發得分全破十，由沃爾（John Wall）拿下全隊最高25分，另有7籃板7助攻，畢爾（Bradley Beal）也挹注20分4籃板，葛托特（Marcin Gortat）則繳出12分10籃板的雙十數據。本場巫師拿下第20勝，暫居東部第六。

此役，七六人恩比德（Joel Embiid）輪休並未上場，而J.歐卡佛（Jahlil Okafor）拿下26分、9籃板，這也是他本季第一次得分破20，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）也貢獻18分，諾埃爾（Nerlens Noel）上場13分鐘，繳出6分12籃板，不過七六人全隊命中率遜於巫師，最後只能無奈吞敗。