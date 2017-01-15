MLB》王建民後未開過聽證會 洋基還沒「約定」畢坦西斯

畢坦西斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟薪資仲裁申請日期昨天截止，洋基強力牛棚投手畢坦西斯（Dellin Betances）未與球團達成協議，雙方2月將走上薪資仲裁聽證會，而洋基在2008年後就未曾輸過，上一個失敗的就是我國旅美投手王建民。

28歲的畢坦西斯去年繳出亮眼成績，3勝6敗、12次救援成功，後援73局飆出126K。季後取得仲裁資格，他原本的年薪是大聯盟的底薪50.7萬美元（約新台幣1600萬），他向洋基爭取500萬美元（約新台幣1.6億）的年薪，但球團只願意付300萬美元（約新台幣9600萬），合約一直到仲裁申請截止日還未談妥，雙方可能在2月將走上薪資仲裁聽證會。

洋基自2008年後就再也沒有開過聽證會，當時王建民要求460萬美元的年薪，球團只願給400萬美元的合約，雙方走上聽證會，最後王建民仲裁敗訴。