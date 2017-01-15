日職》巨人陽再進化 日媒點出問題

陽岱鋼開始備戰新球季。（取自《夕刊富士》）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人本季網羅旅日好手陽岱鋼，被視為重要的補強之一，他的表現勢必成為大家關注焦點，不過日媒報導指出，若陽岱鋼想繳出更亮眼的打擊成績，勢必得解決三振數過多的問題。

因為積極出棒，陽岱鋼10年職業生涯期間，有5季單季三振數都超過100次，2013年單季就吞下142次三振，也是最多的一季，去年他繳出2成93打擊率、14轟，但也被三振121次。

日媒報導指出，陽岱鋼加入巨人後，需解決三振數過多的問題，因為去年巨人全隊三振數破百的，只有洋將瓊斯（Garrett Jones）一人，但也僅106次。

陽岱鋼生涯通算打擊率為2成73，去年單季打擊率則有2成93，目前正積極備戰的他表示，希望能繼續進步到3成。