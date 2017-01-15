NBA》勇士騎士二度交手 杜蘭特準備好了
2017/01/15 10:03
杜蘭特（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士將於台灣時間1月17日與宿敵騎士繼耶誕大戰後二度對決，而本季剛加盟的杜蘭特（Kevin Durant）也已經將騎士視為強勁的競爭對手。
勇士與騎士已經連續兩年在總決賽中交手，兩隊的恩怨也延續到今年。而杜蘭特也展現想要戰勝騎士的決心，「我是新來的，但兩隊大多數的球員彼此都很熟悉，所以我覺得下場比賽會很有趣，氣氛應該會像是打季後賽一樣」
杜蘭特還補充贏了也不代表什麼，「我們當然想贏得每一場比賽，但最重要的是透過比賽，去了解到我們是哪一類型的球隊。」
而兩隊從2015年的總決賽後總共交手過16次，勇士的戰績是9勝7敗，但騎士卻贏得最近的四場比賽。
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