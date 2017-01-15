NBA》小喬丹繳「雙20」快艇打爆湖人一吐怨氣

快艇喬丹單場猛灌8次籃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天主場迎戰湖人，全場命中率達5成，上半場打完領先達19分，終場以113：97獲勝，也一吐三週前耶誕大戰不敵湖人的怨氣，順利拿下六連勝。

當家球星葛瑞芬（Blake Griffin）仍因膝傷休養中，但快艇並未因此受影響，靠著中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）拿下24分21籃板，全場猛灌8次籃，締造本季第2次、生涯第7次「雙20」，「船長」保羅（Chris Paul）也進帳20分、13助攻。

湖人此役因藍道（Julius Randle）輪休而變陣，讓威廉斯（Lou Williams）先發，但效果不彰，首節全隊只拿到15分，全場共發生15次失誤，雖然克拉克森（Jordan Clarkson）砍下21分，但湖人仍不敵快艇，吞下三連敗。

湖人克拉克森拚21分無用。（美聯社）