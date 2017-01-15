NBA》馬刺遭墊底太陽逆襲 雷納德這個紀錄快追平鄧肯

布克（左）。（路透社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕馬刺今至鳳凰城挑戰西部墊底的太陽隊，儘管主將雷納德（K. Leonard）攻下全隊最高的38分，但第四節遭到逆襲，終場105：108惜敗，也讓太陽擺脫「爐主位置」。

太陽首節雖能以25：25打成平手，馬刺次節火力開始加溫，至第三節就已經取得雙位數優勢，只是第4節卻風雲變色，黑衫軍被對手打出20：28攻勢，之後無力反撲，也讓他們在得分破百狀況所拿下的16連勝，在此役宣告破功。

雖然輸球雷納德此役攻下38分4籃板3助攻，他得分上看雙位數的連續場次已來到72場，只要再3戰，就能追平已退役前輩鄧肯（Tim Duncan）的連續75場隊史紀錄。

太陽此役則以布克（D. Booker）表現最出色，他繼前役攻下生涯新高的39分後，今再度複製相同得分，率隊逆轉成功。

雷納德。（歐新社）