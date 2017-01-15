CBA》林志傑玩快問快答 大方公開喜歡這類型女生（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣球員「野獸」林志傑7度入選CBA明星賽，深受球迷們歡迎，日前他接受搜狐網的專訪也玩了快問快答，展現幽默一面。

快問快答的部分，林志傑被問到喜歡的女生類型，他說：「現在老婆的類型。長髮、可愛、有氣質、美麗」，他的答案也讓不少球迷直呼快被閃瞎了。

被問到如果是女生，會想嫁給哪個球員，林志傑則笑說：「林志傑」，答案不僅超幽默也很有自信。

加盟CBA已經8年，且有7年都入選明星賽，林志傑感性的表示，很謝謝球迷的支持與喜愛，參與明星賽也沒有什麼特別目標或想法，就是享受那種快樂的氛圍。

專訪中也談到近幾年廣廈的表現，林志傑表示，這幾年晉級季後賽都只打了一輪，心裡確實也有些不甘心，因為在球隊待了蠻長的時間，也希望幫助球隊拿下好成績。不過林志傑也直言，球隊目前還是有一些問題 ，希望接下來的比賽可以再調整心態和精神，並在季後賽前解決這些問題。

此外林志傑也展現前輩風範，認為球隊目前還在學習，談到隊上的年輕球員，他也不吝給予肯定，認為他們表現不錯，「未來可以有更好的方向，但仍需要累積經驗，從失敗跟挫折中去學習」。

現年34歲的林志傑的球員生涯還有多久，也是大家最關心的問題，對此他表示，要看自己的身體狀態，很多事情都還說不定，但會希望在廣廈退役，卸下球員身份後也將繼續籃球相關的工作，「到時候也是要看機會跟運氣」。

林志傑。（資料照，記者王敏為攝）