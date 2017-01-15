經典賽》阪神火球王牌 藤浪晉太郎披國家隊戰袍
2017/01/15 10:20
藤浪晉太郎與岡田俊哉。（取自日刊體育）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月開打，「侍Japan」日本隊28人名單大致底定，今天宣布阪神王牌藤浪晉太郎和中日龍後援投手岡田俊哉，將披上國家隊戰袍出征。
身為阪神虎王牌投手的藤浪晉太郎去年雖然只繳出7勝11敗的成績，但防禦率3.25仍相當出色，也曾飆出生涯最快160公里的速球，不讓同梯的大谷翔平專美於前。
而岡田俊哉去年出賽57場，後援64.2局投出66K，繳出3勝1敗、13次中繼成功、防禦率3.20的成績。藤浪和岡田都在與荷蘭及墨西哥的對抗賽的表現獲得教練團青睞，故將兩人選進國家隊。
《日刊體育》則預測日本隊28人名單如下：
投手：大谷翔平（日本火腿）
增井浩俊（日本火腿）
宮西尚生（日本火腿）
菅野智之（巨人）
秋吉亮（養樂多）
牧田和久（西武）
則本昂大（樂天）
千賀滉大（軟銀）
松井裕樹（樂天）
石川步 （羅德）
藤浪晉太郎（阪神）
岡田俊哉（中日）
野手：嶋基宏（樂天）
大野獎大（日本火腿）
小林誠司（巨人）
中田翔（日本火腿）
菊池涼介（廣島）
坂本勇人（巨人）
山田哲人（養樂多）
松田宣浩（軟銀）
內川聖一（軟銀）
中島卓也（日本火腿）
筒香嘉智（橫濱DeNA）
秋山翔吾（西武）
鈴木誠也（廣島）
青木宣親（美職太空人隊）
平田良介（中日）
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