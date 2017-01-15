經典賽》阪神火球王牌 藤浪晉太郎披國家隊戰袍

藤浪晉太郎與岡田俊哉。（取自日刊體育）



〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月開打，「侍Japan」日本隊28人名單大致底定，今天宣布阪神王牌藤浪晉太郎和中日龍後援投手岡田俊哉，將披上國家隊戰袍出征。

身為阪神虎王牌投手的藤浪晉太郎去年雖然只繳出7勝11敗的成績，但防禦率3.25仍相當出色，也曾飆出生涯最快160公里的速球，不讓同梯的大谷翔平專美於前。

而岡田俊哉去年出賽57場，後援64.2局投出66K，繳出3勝1敗、13次中繼成功、防禦率3.20的成績。藤浪和岡田都在與荷蘭及墨西哥的對抗賽的表現獲得教練團青睞，故將兩人選進國家隊。

《日刊體育》則預測日本隊28人名單如下：

投手：大谷翔平（日本火腿）

增井浩俊（日本火腿）

宮西尚生（日本火腿）

菅野智之（巨人）

秋吉亮（養樂多）

牧田和久（西武）

則本昂大（樂天）

千賀滉大（軟銀）

松井裕樹（樂天）

石川步 （羅德）

藤浪晉太郎（阪神）

岡田俊哉（中日）

野手：嶋基宏（樂天）

大野獎大（日本火腿）

小林誠司（巨人）

中田翔（日本火腿）

菊池涼介（廣島）

坂本勇人（巨人）

山田哲人（養樂多）

松田宣浩（軟銀）

內川聖一（軟銀）

中島卓也（日本火腿）

筒香嘉智（橫濱DeNA）

秋山翔吾（西武）

鈴木誠也（廣島）

青木宣親（美職太空人隊）

平田良介（中日）