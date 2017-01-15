NBA》揮別低潮和挫折 甜瓜感謝酸民激勵
2017/01/15 11:08
安東尼（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克在經歷低潮後，終於在上場對上公牛的比賽中取得勝利，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今日就在自己的推特發感謝文，其中還特別感謝「hater」（酸民）。
安東尼在上場比賽拿下23分、9籃板6助攻，尼克也以104：89戰勝公牛，擺脫困境。而安東尼今日在推特發文，文中感謝所有的一切，包括高潮、低潮、祝福以及挫折等，而其中「Hate」一詞，全部用大寫來表示，可見他特別強調外界的批評對他反而是一種激勵。
安東尼推特（取自網路）
尼克近十場比賽僅有2勝8負，目前在東部排名第十。而尼克將在明天凌晨四點對戰暴龍，安東尼能否再度打出好表現，讓「黑特們」刮目相看，是外界關注焦點。
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