NBA》閃電俠依舊猛！單節17分助公牛退鵜鶘（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕鵜鶘今前往芝加哥踢館，但公牛在「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）第4節砍進17分的帶領下，成功以107：99擊敗鵜鶘。

鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis）今飆出全場最高的36分，還抓下14個籃板，且鵜鶘也一度緊咬對手，不過魏德在第4節挺身而出，單節攻下17分，率領公牛以8分差獲勝。

此役，魏德攻下22分5籃板5助攻，巴特勒（Jimmy Butler）也進帳28分8籃板6助攻，兩人聯手擊退鵜鶘，也幫助公牛中止3連敗。

魏德。（法新社）

巴特勒。（法新社）

戴維斯今繳出36分亮眼表現，球隊仍舊吞敗。（美聯社）