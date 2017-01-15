NBA》閃電俠依舊猛！單節17分助公牛退鵜鶘（影音）
2017/01/15 10:33
〔記者粘藐云／綜合報導〕鵜鶘今前往芝加哥踢館，但公牛在「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）第4節砍進17分的帶領下，成功以107：99擊敗鵜鶘。
鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis）今飆出全場最高的36分，還抓下14個籃板，且鵜鶘也一度緊咬對手，不過魏德在第4節挺身而出，單節攻下17分，率領公牛以8分差獲勝。
此役，魏德攻下22分5籃板5助攻，巴特勒（Jimmy Butler）也進帳28分8籃板6助攻，兩人聯手擊退鵜鶘，也幫助公牛中止3連敗。
魏德。（法新社）
巴特勒。（法新社）
戴維斯今繳出36分亮眼表現，球隊仍舊吞敗。（美聯社）
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