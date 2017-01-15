NBA》離隊謠言滿天飛 柯瑞：我沒理由離開勇士

柯瑞。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的合約將在今年球季結束走完，他的下一步也成為眾人關注焦點。先前柯瑞未明確表態，只說還不確定未來的事情，也引發外界聯想，甚至有謠言傳出他可能離隊，今天受訪時他表示，自己找不到離開勇士的理由。

「就跟一開始大家問我關於自由球員問題的時候一樣，灣區是個很棒的地方，我們球迷和團隊都很棒，我們也成為一支每年都有機會角逐冠軍的強隊。」柯瑞強調目前沒有其他球隊能吸引他離隊，「我真的沒有理由離開這支球隊（勇士），就看看吧，先讓我好好的打完這個球季再說」。

隨著柯瑞合約即將結束，先前就有美國媒體根據訪問內容進行揣測，有報導指出柯瑞有可能出走，甚至返鄉到夏洛特加盟黃蜂，不過全都僅止於謠言。柯瑞連兩季拿下MVP，本季則繳出場均24.7分5.9助攻4.3籃板的成績，外界看好他有機會在今年拿到頂薪，美媒也推估至少要拿出2億美元（約新台幣64億）才有機會將他留在勇士。