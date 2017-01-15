NBA》離隊謠言滿天飛 柯瑞：我沒理由離開勇士
2017/01/15 11:35
柯瑞。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的合約將在今年球季結束走完，他的下一步也成為眾人關注焦點。先前柯瑞未明確表態，只說還不確定未來的事情，也引發外界聯想，甚至有謠言傳出他可能離隊，今天受訪時他表示，自己找不到離開勇士的理由。
「就跟一開始大家問我關於自由球員問題的時候一樣，灣區是個很棒的地方，我們球迷和團隊都很棒，我們也成為一支每年都有機會角逐冠軍的強隊。」柯瑞強調目前沒有其他球隊能吸引他離隊，「我真的沒有理由離開這支球隊（勇士），就看看吧，先讓我好好的打完這個球季再說」。
隨著柯瑞合約即將結束，先前就有美國媒體根據訪問內容進行揣測，有報導指出柯瑞有可能出走，甚至返鄉到夏洛特加盟黃蜂，不過全都僅止於謠言。柯瑞連兩季拿下MVP，本季則繳出場均24.7分5.9助攻4.3籃板的成績，外界看好他有機會在今年拿到頂薪，美媒也推估至少要拿出2億美元（約新台幣64億）才有機會將他留在勇士。
相關新聞
- NBA》勇士薪資可能爆表 要留湯普森有困難？
- NBA》揮別低潮和挫折 甜瓜感謝酸民激勵
- NBA》小喬丹繳「雙20」快艇打爆湖人一吐怨氣
- NBA》閃電俠依舊猛！單節17分助公牛退鵜鶘（影音）
- NBA》勇士騎士二度交手 杜蘭特準備好了
推薦新聞
-
路跑》女團三缺一 游雅君、陳宇璿金門馬拉松半馬金包銀2017/01/15 13:09
-
CBA》遭質疑幫野獸說話 台球評：歪頭看人才會覺得是歪的2017/01/15 12:24
-
經典賽》阪神火球王牌 藤浪晉太郎披國家隊戰袍2017/01/15 10:20
-
CBA》林志傑玩快問快答 大方公開喜歡這類型女生（影音）2017/01/15 10:04
-
NBA》馬刺遭墊底太陽逆襲 雷納德這個紀錄快追平鄧肯2017/01/15 09:55