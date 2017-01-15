NBA》總裁席爾瓦：考慮在墨西哥新增球隊
2017/01/15 13:51
〔體育中心／綜合報導〕NBA在墨西哥進行常規賽的25週年之際，總裁席爾瓦（Adam Silver）表示，球迷可以期待在墨西哥有更多的比賽，協會正在討論在墨西哥新增一支球隊，同時在蒙特雷新增一支發展聯盟球隊的可能性。
本賽季已經在墨西哥進行了兩場常規賽，分別為小牛與馬刺對決太陽的戲碼。席爾瓦在致詞說道：「墨西哥人口超過2000萬人，是一個龐大市場，也有機會開啟拉丁美洲市場。但我們沒有立即的計畫，必須先評估對協會有多少附加價值。」
NBA總裁席爾瓦。（歐新社）
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