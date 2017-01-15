NBA》補空缺 老鷹有意與前巫師球員簽10天短約
2017/01/15 13:12
尼爾（左）可望獲得老鷹十天短約。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕老鷹才剛將射手柯佛（Kyle Korver）交易至騎士，就決定要補強隊上的外線球員，根據《ESPN》報導，老鷹現在有意與前巫師球員尼爾（Gary Neal）簽下10天短約。
根據報導，老鷹本周已經會見過這位32歲老將，並預計在幾天後與尼爾簽下10天的短期合約。
尼爾上個賽季因髖關節受傷，而遭巫師釋出，之後他就到發展聯盟打球。尼爾曾待過馬刺、公鹿、灰狼以及巫師等隊，經驗不少，而他的三分命中率則有38.3%。
如果老鷹真的與尼爾簽下10天短約，那他將是繼P.傑克森（Pierre Jackson）、艾西（Quincy Acy）後，第三位從發展聯盟至NBA的球員。
相關新聞
- NBA》巫師先發五人得分上雙 斷七六人三連勝
- NBA》離隊謠言滿天飛 柯瑞：我沒理由離開勇士
- NBA》揮別低潮和挫折 甜瓜感謝酸民激勵
- NBA》小喬丹繳「雙20」快艇打爆湖人一吐怨氣
- NBA》閃電俠依舊猛！單節17分助公牛退鵜鶘（影音）
推薦新聞
-
路跑》女團三缺一 游雅君、陳宇璿金門馬拉松半馬金包銀2017/01/15 13:09
-
NBA》揮別低潮和挫折 甜瓜感謝酸民激勵2017/01/15 11:08
-
NBA》閃電俠依舊猛！單節17分助公牛退鵜鶘（影音）2017/01/15 10:33
-
CBA》林志傑玩快問快答 大方公開喜歡這類型女生（影音）2017/01/15 10:04
-
日職》巨人陽再進化 日媒點出問題2017/01/15 09:12