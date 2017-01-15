NBA》補空缺 老鷹有意與前巫師球員簽10天短約

尼爾（左）可望獲得老鷹十天短約。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹才剛將射手柯佛（Kyle Korver）交易至騎士，就決定要補強隊上的外線球員，根據《ESPN》報導，老鷹現在有意與前巫師球員尼爾（Gary Neal）簽下10天短約。

根據報導，老鷹本周已經會見過這位32歲老將，並預計在幾天後與尼爾簽下10天的短期合約。

尼爾上個賽季因髖關節受傷，而遭巫師釋出，之後他就到發展聯盟打球。尼爾曾待過馬刺、公鹿、灰狼以及巫師等隊，經驗不少，而他的三分命中率則有38.3%。

如果老鷹真的與尼爾簽下10天短約，那他將是繼P.傑克森（Pierre Jackson）、艾西（Quincy Acy）後，第三位從發展聯盟至NBA的球員。