CBA》遭質疑幫野獸說話 台球評：歪頭看人才會覺得是歪的
2017/01/15 12:24
〔體育中心／綜合報導〕中國CBA浙江廣廈台籍球星「野獸」林志傑前天與北京首鋼球員翟曉川發生肢體衝突，引起台灣與中國媒體熱議。對此，知名台灣球評朱彥碩在微博表示，翟曉川是賠了夫人又折兵，並與質疑他的球迷隔空交火，痛批他們是「歪著頭看人，才會覺得別人是歪的。」
朱彥碩認為雙方都有一些不好的動作，雙方都被吹了技術犯規，但翟曉川卻出現暴怒揮拳的危險舉動，裁判將其判出場的判決相當正確，他預估翟將會停賽3場左右，賠了夫人又折兵，而林志傑則不會被追加懲處。
對於有球迷質疑朱彥碩是幫同為台灣人的林志傑說話，朱彥碩回應：「站在你們那邊叫客觀，跟你們不一樣就叫主觀，這就是球迷，我沒有必要袒護林志傑，他又沒給我錢，交情也沒特別好，只有你們歪著頭看人，才會覺得別人是歪的。」
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