經典賽》藍鳥鐵捕加入加拿大隊 卻想守游擊不蹲捕？

馬丁。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽加拿大隊再添生力軍，勇士一壘手佛里曼（Freddie Freeman）和藍鳥捕手馬丁（Russell Martin）都將加入，但有趣的是，馬丁可能不會蹲捕，他想以游擊手的身份上場。

藍鳥球員馬丁11年大聯盟生涯期間，多以捕手身份出賽，但他也曾以3壘手及2壘手身上場，至於游擊則是初體驗，馬丁強調，若有需要，他可以以不同的身分上場。

馬丁本季在藍鳥繳出2成31打擊率，20轟，而現年27歲的勇士一壘手佛里曼，上季打擊率3成02，敲出34發全壘打，兩人都有一定的打擊火力。

此外，41歲的退休投手蓋尼耶（Eric Gagne）也將再度披上戰袍出征，過去他在道奇時期拿過救援王，而另一位退休投手丹普斯特（Ryan Dempster）也將代表加拿大出賽。

佛里曼。（資料照，美聯社）