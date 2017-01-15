NBA》爵士添傷兵 胡德快攻扭傷右膝（影音）
2017/01/15 14:21
〔體育中心／綜合報導〕爵士今天在主場迎戰魔術，雖然爵士順利以114：107擊敗對手，但卻也傷了隊上大將胡德（Rodney Hood）。
胡德在第四節的一個快攻，踩到魔術後衛米克斯（Jodie Meeks）的腳，胡德當下倒在場上痛到無法動彈，傷勢看起來相當嚴重，只能提早離場，留下14分、4籃板。
經過初步檢查，胡德的傷勢為右膝扭傷，總教練史尼德（Quin Snyder）表示只能祈禱他的狀況不會太嚴重，但確切情況還需進一步的評估。
胡德受傷後倒在場上。（美聯社）
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