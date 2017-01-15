NBA》詹皇看勇士：他們非宿敵而是最棒的球隊

柯瑞（左）、詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士與騎士兩隊已連兩年在總冠軍戰中交手，且在對戰過程中雙方互噴垃圾話，甚至在派對上嘲諷對手，儼然已成為宿敵，不過「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪時卻表示，他認為勇士是聯盟當中最棒的球隊，從沒把他們當作勁敵。

騎士與勇士將在台灣時間17日碰頭，是兩隊本季第2次交手，也引起外界高度關注。詹姆斯表示，他不認為兩隊是宿敵，「我們沒把勇士當成宿敵，他們也確實是前三年聯盟最棒的隊伍。」

即便詹皇不這麼認為，但兩隊連兩年在總冠軍中交手，比賽火藥味十足，加上去年騎士從1：3逆轉奪冠，還辦了萬聖節派對嘲諷勇士，兩軍對立情勢也越來越明顯。

接下來要再度碰頭，詹姆斯說：「這對我而言不過是下一場比賽，就像我說的，他們是很棒的球隊，至少這幾年來都是，不管他們能維持這樣的表現多久，但我們不會為了這場比賽賭上一切」。

「雙士之戰」將在台灣時間17日早上9點開打，上次兩隊碰頭是在去年的聖誕節，當時騎士以1分之差險勝。