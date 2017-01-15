NBA》狂！柯瑞練投 三分球50投47中（影音）
2017/01/15 14:52
〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）本季的三分球命中率39.8%，是他生涯中唯一一季命中率沒有破4成。不過柯瑞最近勤加練習，甚至還投出不可思議的驚人數據。
柯瑞本季才創下單場13顆三分球的紀錄，而柯瑞今日在練習外線時，50顆三分球居然投進47顆，命中率高達94%，幾乎可說是百發百中，三分射手的封號名符其實。
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