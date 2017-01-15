日職》牛棚暖機要快 廖任磊「美」招吸目光

廖任磊。（圖片取自讀賣巨人臉書）



〔體育中心／綜合報導〕為了提前為2月1日春訓做準備，巨人新秀們紛紛投入新人訓練營，選秀第7輪加盟的台灣「巨」投廖任磊昨在傳接球練習中，調整方式比其他人還快，意外獲得媒體關注。

廖任磊昨天在嚴寒天氣下進行傳接球練習，他以很快的速度就把傳球距離拉開約70公尺，比隊友們的進度還來得快。對此，廖任磊表示，以前效力海盜隊時，教練曾提醒後援投手肩膀要早點熱開，熱身約10球就要上場，而且球季相當漫長，在牛棚的投球量不要太多。

巨人在去年日職選秀會第7輪選進廖任磊，並以簽約金4000萬日圓加盟，廖任磊身高201公分、體重125公斤，最快球速156公里，巨人期待未來他能扛終結者。