日職》牛棚暖機要快 廖任磊「美」招吸目光
2017/01/15 14:50
廖任磊。（圖片取自讀賣巨人臉書）
〔體育中心／綜合報導〕為了提前為2月1日春訓做準備，巨人新秀們紛紛投入新人訓練營，選秀第7輪加盟的台灣「巨」投廖任磊昨在傳接球練習中，調整方式比其他人還快，意外獲得媒體關注。
廖任磊昨天在嚴寒天氣下進行傳接球練習，他以很快的速度就把傳球距離拉開約70公尺，比隊友們的進度還來得快。對此，廖任磊表示，以前效力海盜隊時，教練曾提醒後援投手肩膀要早點熱開，熱身約10球就要上場，而且球季相當漫長，在牛棚的投球量不要太多。
巨人在去年日職選秀會第7輪選進廖任磊，並以簽約金4000萬日圓加盟，廖任磊身高201公分、體重125公斤，最快球速156公里，巨人期待未來他能扛終結者。
相關新聞
- 日職》巨人新兵訓練 廖任磊傳接球聲響大、被讚打擊佳
- 日職》「巨」投廖任磊搬進宿舍 鞋子放最高層
- 經典賽》拚28人名單 廖任磊霸氣回應（影音）
- 錯過再等4年 宋家豪想打經典賽
- 日職》廖任磊龐大體型受注目 巨人為他訂製特大床
推薦新聞
-
中職》陽耀勳開刀解決近視 拚整季都能先發2017/01/15 16:20
-
中職》傷勢復原中 藍寅倫拚趕上開季2017/01/15 15:46
-
中職》馮健庭拚二壘先發 自認打擊要更好2017/01/15 15:24
-
NBA》爵士添傷兵 胡德快攻扭傷右膝（影音）2017/01/15 14:21
-
路跑》女團三缺一 游雅君、陳宇璿金門馬拉松半馬金包銀2017/01/15 13:09