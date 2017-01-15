中職》朱育賢兼練內外野 隨時卡位先發

〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊外野一向競爭激烈，去年受到傷兵潮影響戰績，今年藍寅倫、詹智堯等傷兵有望歸隊，外野又重回眾自家好手競爭的地方。去年打出亮眼成績的新人朱育賢，今年一壘、外野都兼練，希望無論擔任什麼角色，都能稱職擔任先發。

朱育賢去年首度出賽，出賽91場繳出0.352打擊率、15轟成績，去年底秋訓他主要練習外野，春訓後則練習老本行一壘。朱育賢說，多練一個位置就是多一個機會，教練信任他讓他守外野，他就努力做好，也因為打擊要好才有出賽機會，今年春訓他也希望打擊能力能有所突破。

Lamigo桃猿打者朱育賢。（資料照，記者黃志源攝）