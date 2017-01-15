中職》傷勢復原中 藍寅倫拚趕上開季
2017/01/15 15:46
〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊藍寅倫有「拚命三郎」封號，去年球運卻欠佳，開幕戰就撞傷右膝，本來預估兩到三週就能痊癒，二軍復健賽又因滑本壘撞傷左膝，去年一軍僅出賽1場就整季報銷。今年藍寅倫傷勢逐漸復原，他自認可以趕上開幕。
藍寅倫說，目前跑壘還有些許不適，但已持續復原中，也早已經開始練打，今年以開季一軍為目標，希望拿出成績爭取先發，至少一軍出賽80到90場以上。
藍寅倫。（資料照，記者黃志源攝）
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