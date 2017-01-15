網球》謝淑薇為籌取教練費 不打台灣公開賽

謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017年WTA台灣女網公開賽即將於月底展開，台灣女網好手謝淑薇昨在臉書上發文，表示為了賺取教練費去東京參加比賽，確定不參加台灣公開賽。

謝淑薇先前在臉書發文表示，因為去年底受傷在忙著復健，測試腳踝，「沒注意到WTA的會員繳費期限，不小心錯過了台灣公開賽的報名。還在等待台灣公開賽的回覆，兩天後就會決定是否參加，希望我方能收到來自台灣公開賽的好消息嘍！」

但謝淑薇昨天卻發文表示，「一個好消息，（澳洲教練）保羅回歸，請保羅要有充足的經費與好的待遇，澳網結束休息一下，將會回到東京幫橋本企業出戰，打兩場單打，賺取教練費，所以確定不會參加二月的台灣公開賽。」謝淑薇也說東京賽事只會參加四強與決賽賽事。