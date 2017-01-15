SBL Live》農曆年前封關戰 璞園強碰金酒

2017/01/15 19:06

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

璞園

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金酒

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賽前

SBL今晚進行本週最後一場比賽，由桃園璞園對金門酒廠。兩隊在去年3度交手都是由璞園取得勝利，璞園對上金酒已經寫下跨季23連勝的成績。今天雙方再度交手，璞園能不能拿下對戰24連勝？還是金酒能在農曆年前封關的比賽止敗？

璞園：

金酒：

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