SBL Live》農曆年前封關戰 璞園強碰金酒

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 璞園 00 00 00 00 00 金酒 00 00 00 00 00

賽前

SBL今晚進行本週最後一場比賽，由桃園璞園對金門酒廠。兩隊在去年3度交手都是由璞園取得勝利，璞園對上金酒已經寫下跨季23連勝的成績。今天雙方再度交手，璞園能不能拿下對戰24連勝？還是金酒能在農曆年前封關的比賽止敗？

璞園：

金酒：