中職》陽耀勳開刀解決近視 拚整季都能先發
2017/01/15 16:20
〔記者徐正揚／高雄報導〕Lamigo桃猿外野手陽耀勳日前接受雷射手術，希望藉此解決近視的問題，今年目標是拚整季都能先發，當個稱職的第1棒。
陽耀勳去年出賽89場，雖有101支安打、17發全壘打，守備卻有很多壯望，3天前決定接受雷射手術，解決近視的問題，他表示，進入猿隊第1年就想開刀，今年終於下定決心。
「之前我都戴隱形眼鏡上場，其實很不舒服，眼睛都會刺痛，所以乾脆開刀，現在可以看得很清楚，大家不用把球打過來了。」他說。
對於今年，他的目標是降低三振率，希望整季都能先發，當個稱職的第1棒，「雖然我們外野手很競爭，還是要努力拚看看。」他說。
陽耀勳（左）。（記者黃志源攝）
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