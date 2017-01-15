NBA》休士頓準備申辦2020年明星賽 想第3次當主人

〔體育中心／綜合報導〕繼2013年明星賽之後，休士頓想申辦2020年或2021年的明星賽，據《休士頓紀事報》透露，休士頓正準備申辦手續，聯盟也已開始選擇主辦城市。

休士頓在2006年與2013年舉辦過這項盛事，如果這次申辦成功將是第3次舉辦。休士頓統計局的數據顯示，2013年明星賽產生將近6000萬美元（約新台幣18.8億）的消費額，經濟效應則接近1億美元（約新台幣31.24億元）。

全明星賽有機會3度來到休士頓。（資料照，歐新社）