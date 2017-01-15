中職》詹智堯開始練打 可以趕上開季

2017/01/15 16:37

〔記者徐正揚／高雄報導〕Lamgio桃猿外野手詹智堯去年撐到9月，終於決定接受手術治療肩傷，經過休息與復健，本週已經開始練習打擊，自認可以趕上開季。

詹智堯去年3月29日為了撲接飛球導致右肩挫傷，本想以邊出賽邊復健撐完整季，數次就醫檢查確定是右肩前上盂唇破裂、關節軟骨磨損，9月初終於決定開刀。

詹智堯表示，去年很可惜沒能打完整季，目前復健進度符合預期，本週已經開始練習打擊，等2月加入春訓後再加強肌力，因為傳球本就正常，趕上開季沒有問題。

詹智堯（右）。（記者黃志源攝）

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