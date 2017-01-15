HBL》輸球的強恕誓言再起！ 后綜將與東山搶搭最後一班8強列車

〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，昨日已有6隊提前奪下8強門票，今日將連續上演4場外卡戰，后綜高中射手藍偉銘砍進5顆三分球，攻下21分，率隊以83：73打敗強恕高中，稍晚將與東山高中決一死戰，搶搭最後一班8強列車。

本屆強恕與后綜皆從資格賽開始打起，兩軍成功殺進12強，而后綜在B組小組賽全敗；強恕則是在昨日擊敗光復高中，可惜在關鍵的外卡首輪竟在第四節僅4分進帳，提前遭到淘汰出局。

賽後悶到爆炸的強恕教練吳俊雄表示，「輸球是教練的責任，我仍要肯定球員在複賽的表現，這次跌到了下次就是爬起來，人生不就是這樣，未來也會繼續增進自己，下屆絕對不會鬆懈。」

強恕高二中鋒史舒允此役繳出19分、14籃板，可惜無力幫助球隊贏球，賽後同樣哭紅雙眼，他透露，這陣子為了備戰HBL，體重已有下降，接下來他願意繼續吃苦，下屆絕對不會哭著結束球季。

強恕不幸提前出局，賽後大夥哭著向高三學長說謝謝。（記者林岳甫攝）