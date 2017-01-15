SBL Live》兩隊手感冰冷 台銀暫領先富邦

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 富邦 11 11 台銀 13 13

第二節

次節兩隊手感仍然冰冷，成力煥兩次靠著切入上籃造成犯規，站上罰球線，4罰3中，李恩籃下投籃完成造成對手犯規，完成三分打，而富邦魏維投進三分球，蔡文誠、林書緯兩人得分，不過台銀郭少傑投進三分球，將比分拉開至24：18，富邦也喊出暫停。

第一節

開賽雙方手感冰冷，台銀靠龍弘元連拿4分、李恩中距離得分，劉韋辰外線投進三分，而富邦則靠貝隆、林書緯得分。目前第一節比賽剩下4分多鐘，台銀以9：6領先。蔡文誠投進三分追平，之後雙方互有攻勢，台銀靠成力煥2罰全進，首節打完台銀以13：11領先。

賽前

洋將李恩週一遭富邦勇士釋出，隨後台銀伸開雙臂網羅，但本週兩場比賽還沒有幫助球隊止敗，賽前8連敗的台銀，今下午5點將對上富邦，曾誓言「碰上勇士一定要大爆發」的李恩，會有如河表現，值得關注；而富邦找回貝隆仍慘敗達欣，勇士排名掉第3。

富邦：林書緯、宋宇軒、蔡文誠、包提傑、貝隆

台銀：成力煥、劉韋辰、郭少傑、龍弘元、李恩